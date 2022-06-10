По меньшей мере три человека погибли при стрельбе на предприятии в американском штате Мэриленд.

Об этом сообщила окружная полиция, пишет издание "Голос Америки".

Инцидент произошел в 14.30 по местному времени (21.30 по Киеву) на территории предприятия в населенном пункте Смитсбург в округе Вашингтон. На месте происшествия полиция обнаружила трех погибших и одного раненого в критическом состоянии.

Подозреваемый хотел скрыться на автомобиле. Когда полиция пыталась его остановить, началась перестрелка, в которой его ранили. Злоумышленник госпитализирован, его мотивы, имя и другие подробности не сообщаются. Один полицейский получил в перестрелке ранение.



Смитсбург, где, согласно переписи 2010 года, живут менее трех тысяч человек, расположен в сельской местности в северо-западной части Мэриленда неподалеку от президентского комплекса Кэмп Дэвид.

Расстояние от Смитсбурга до Балтимора - крупнейшего города штата - составляет 122 километра, приблизительно столько же - до столицы США.

Ранее мы писали, что в американской Оклахоме на День поминовения произошла стрельба. Погиб один человек и семь пострадали, подозреваемый задержан.

Также "Страна" сообщала, что в США произошло новое массовое убийство. Стрелок напал на медцентр в Оклахоме, четыре человека погибли.