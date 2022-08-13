В столице Черногории Цетинье 34-летний мужчина убил на улице одиннадцать человек, в том числе четырех подростков, госпитализированы - шестеро.

Об этом сообщает "Радио Цетине".

В официальном сообщении говорится, что после семейной ссоры мужчина вышел на улицу и стал наугад стрелять в прохожих.

Полиция ликвидировала стрелявшего. Ранение получил также один полицейский.

Ранее мы писали, что в центре Вашингтона, в двух километрах от Белого дома, произошла стрельба. В результате происшествия один человек погиб, еще один ранен. Раненый в критическом состоянии был доставлен в больницу. Причины стрельбы устанавливаются.

Также "Страна" сообщала, что 17 июля вооруженный мужчина открыл огонь внутри фуд-корта в торговом центре Greenwood Park Mall города Гринвуд (штат Индиана). Он убил трех и смертельно ранил двух человек.

Кроме того, мы рассказывали, что в Израиле полицейские ликвидировали террориста, расстрелявшего двух и ранившего 10 человек в центре Тель-Авива. Террористом оказался 28-летний Раад Фатхи Зидан Хаззам из лагеря беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан.