В центре Вашингтона, в двух километрах от Белого дома, произошла стрельба. В результате происшествия один человек погиб, еще один ранен.

Об этом сообщают американские медиа.

Инцидент случился 11 августа вечером в районе Дюпон Серкл, который находится в паре километров от Белого дома. Полиция, прибывшая на место происшествия, обнаружила одного человека убитым, еще одного раненым. Раненый в критическом состоянии был доставлен в больницу.

Прилегающая к месту происшествия территория была оцеплена правоохранителями в течение нескольких часов.

Причины стрельбы устанавливаются.

Ранее "Страна" сообщала, что в США после попытки проникнуть в офис ФБР в Цинциннати (штат Огайо) сотрудники сил безопасности застрелили мужчину, вооруженного гвоздодером и штурмовой винтовкой AR-15.

Также мы рассказывали, что в июне по меньшей мере три человека погибли при стрельбе на предприятии в американском штате Мэриленд. Подозреваемый в стрельбе хотел скрыться на автомобиле. Когда полиция пыталась его остановить, началась перестрелка, в которой его ранили.