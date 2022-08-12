В США после попытки проникнуть в офис ФБР в Цинциннати (штат Огайо) сотрудники сил безопасности застрелили мужчину, вооруженного гвоздодером и штурмовой винтовкой AR-15.

Как передают американские медиа, инцидент произошел в четверг, 11 августа.

Согласно опубликованным данным, мужчина предпринял попытку проникнуть в офис ФБР, но после того, как в зоне досмотра посетителей сработала сигнализация, сбежал и попытался скрыться на автомобиле. Было начато преследование, в котором участвовали сотрудники ФБР и полиции. Мужчину вынудили остановить автомобиль в сельской местности. После этого между сотрудниками и подозреваемым произошла перестрелка. Затем полицейские попытались договориться с мужчиной, но он не сдался и вновь поднял оружие в сторону полицейских. В итоге они выстрелили в него, и он скончался от полученных травм на месте происшествия.

Позже журналисты назвали имя убитого: это некий Рики Шиффер. Мотивы его действий устанавливаются. Газеты пишут, что судя по его соцсетям, он участвовал в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Как пишет американская пресса, инцидент может быть как-то связан с обыском в поместье Дональда Трампа, который три дня назад провело ФБР.

"Страна" сообщала, что сотрудники ФБР искали документы, которые касались ядерного оружия.