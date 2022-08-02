Президент США Джо Байден заявил о ликвидации лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири, который ранее был личным врачом Усамы бен Ладена, а после его смерти стал его преемником.

Об этом Байден заявил во время обращения к нации.

По словам Байдена, контртеррористическую операцию провели в Афганистане.

"По моему приказу Соединенные Штаты провели успешный авиаудар в Кабуле, Афганистан, убив эмира "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири", - заявил Байден.

Аль-Завахири в этот момент находился на балконе. Байден сказал, что во время операции жертв среди гражданского населения не было.

По данным источников CNN, Айман аль-Завахири был ликвидирован ударом беспилотника.

Лидер "Аль-Каиды" был одной из главных целей США на протяжении десятилетий, а за его голову была установлена награда в размере $25 млн.

Напомним, в сентябре 2021 года появилось видео с лидером "Аль-Каиды", тогда ЦРУ предположило, что он в Афганистане, а "Талибан" предоставляет ему убежище.

Также мы писали о том, что в январе текущего года в Техасе ликвидировали террориста, требовавшего освободить "Леди Аль-Каиду".