В американском городе Колливилль штат Техас ликвидировали террориста, который взял в заложники четырех человек в синагоге и требовал освободить Аафию Сиддики. Об этом сообщает WFAA.

Известно, что террорист скончался от огнестрельных ранений в ходе штурман синагоги силовиками. Хотя имя мужчины официально не называется, по информации СМИ, речь идет о Мохаммаде Сиддики.



Спустя время губернатор Техаса Грег Эббот написал в Twitter, что ситуация с заложниками успешно разрешилась. Никто из них не пострадал.

Мухаммад Саддики - брат пакистанки Аафии Сиддики. Она подозревалась в связях с террористической организацией "Аль-Каида".

В 2010 году американцы приговорили девушку к 86 годам лишения свободы за нападение на следователей во время допроса. Решение суда вызвало возмущение правозащитников из-за отсутствия достоверных улик, а также из-за предположения, что девушка провела 5 лет (с 2003 по 2008 годы) в руках спецслужб, пережив многочисленные пытки.

Сейчас Аафия Сиддики находится в заключении на базе ВВС недалеко от Форт-Уэрта, штат Техас.

Захвативший синагогу брат требовал освободить девушку, угрожая взорвать бомбы.

В американских СМИ 49-летняя женщина получила прозвище "Леди Аль-Каида".

Напомним, Мохаммад Сиддик взял в заложники посетителей синагоги, среди них был раввин. Преступник проник в здание "Конгрегация Бет Исраэль" во время субботней службы, которая транслировалась в прямом эфире.