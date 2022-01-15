В американском Техасе мужчина взял в заложники посетителей синагоги, среди них находится раввин.

Об этом сообщает в Twitter департамент местной полиции

По предварительной информации, преступник проник в здание "Конгрегация Бет Исраэль" во время субботней службы, которая транслировалась в прямом эфире.

На записи слышно, как захватчик говорит кому-то: "Сегодня я умру. Хорошо? Так что не плачь обо мне. Ладно, не плачь обо мне".

По данным местных СМИ, мужчина вооружен, в заложниках у него находятся около шести человек. На месте работают полиция и спецназ.

"В настоящее время мы проводим спецоперацию в квартале 6100. Всех жителей близлежащих районов эвакуируют. Пожалуйста, избегайте области проведения спецоперации", - говорится в сообщении департамента полиции.

В Техасе мужчина захватил заложников в синагоге. Источник: Twitter/департамент полиции

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