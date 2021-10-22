В истории с прахом советского разведчика Николая Кузнецова - новый поворот. Власти Львова отказались выполнять постановление Верховного суда по передаче его останков родным.

Решение о перезахоронении праха рассматривают долгие годы, за время которых могилу не раз оскверняли, а памятник - разрушали.

Несмотря на постановление суда последней инстанции, решение которое уже нельзя оспорить, мэр Львова Андрей Садовой настаивает, что подобные вопросы должны решать в МИД Украины и СБУ и выдвигает ультиматумы, предлагая обменять прах разведчика на задержанных в РФ украинцев.

На это показное беззаконие никто не реагирует. Хотя умышленное неисполнение решения суда влечет за собой уголовную ответственность.

Разбирались в затянувшейся истории и новых подробностях в ней.

Кто такой Кузнецов и как его прах оказался во Львове

Могила советского разведчика Николая Кузнецова расположена во Львове на Холме славы. Он самый известный советский партизан, который лично ликвидировал 11 генералов и чиновников нацистской Германии.

Кузнецов проник в круги германских офицеров в районе города Ровно с идеальным знанием немецкого и документами на имя обер-лейтенанта Пауля Зиберта. В тылу врага он в том числе охотился на гауляйтера Украины Эриха Коха, но убить его случая не представилось.

Кузнецов погиб в бою с УПА 8 марта 1944 года в селе Боратин Бродовского района Львовской области. Посмертно получил звание героя Советского Союза.

За последние годы могила Кузнецова во Лвове многократно подвергалась вандализму. Националисты и праворадикалы назначили его своим личным врагом и регулярно оставляли на могиле свои послания.

"Враг УПА", "палач", - писали вандалы из организации С14 желтым баллончиком на могильной плите в июне 2018 года. Под портретом краской того же цвета нарисовали трезубец. Позже праворадикалы увидели, что их надписи с могилы Кузнецова стерли, поэтому нанесли их снова.

И как только оттирали одни начертания, тут же появлялись другие. "Кузнецов - ворог УПА", "херой", - выводили на памятнике уже красным цветом. Ответственность за осквернение могил брали на себя праворадикалы из С14.

Координатор С14 Сергей Мазур опубликовал на своей странице в Facebook циничное послание с просьбой "не называть ночной перфоманс актом вандализма".

"Это всего-навсего правильное оформление ненаших "героев", - писал он. В настоящее время публикации удалены, но скриншоты в сети остались.

Год спустя с могилы был похищен бронзовый барельеф с профилем Кузнецова. Директор музея "Лычаковское кладбище", где расположен Холм Славы, Михаил Нагай назвал произошедшее "скорее банальным похищением, а не актом вандализма".

То есть во Львове власти спокойно смотрели на издевательства над могилой разведчика.

Просьбы передать прах в Россию

После многочисленных издевательств и бездействия городских властей и полиции города, в мэрию Львова поступило письмо от племянницы разведчика и руководства Свердловской области с просьбой передать им прах погибшего для перезахоронения.

Мэр города Андрей Садовой тогда заявил, что спешить в этом вопросе не будет, поскольку прах Кузнецова может стать "козырем" при обмене пленными. Таким образом Садовой решил сделать прах советского разведчика Николая Кузнецова во Львове предметом торгов еще в 2020 году, заявив, что пока Россия не вернет удерживаемых украинцев - останки она не получит.

По сути, это означало то, что останки советского разведчика взяли в заложники и сделали объектом манипуляций и ультиматумов.

7 февраля 2020 года прах Кузнецова во Львове считали за счастье обменять хотя бы на одного заключенного в российской тюрьме украинца.

"Мы понимаем, что продолжается война, есть российская агрессия. Когда мы получаем письма из России о перезахоронении праха, то я хотел бы, чтобы у нас была четкая позиция государства. Я знаю очень много случаев, когда такие вопросы решаются на уровне президентов страны. Если это поможет вернуть из плена кого-либо из наших ребят, я был бы очень счастлив", - заявлял год назад городской голова Львова Андрей Садовый.

Но потом его требования доросли до освобождения всех украинцев, заключенных в России или Крыму.

Формально вопрос откладывался под предлогом консультаций с украинскими ведомствами, в том числе СБУ.

В итоге в СБУ заявили, что учтут эту информацию в ходе переговорного процесса о возвращении украинских пленных из России, тем самым подтвердив, что живых пленных собираются менять на прах человека, погибшего десятки лет назад.

Из Минкульта пришел ответ о том, что "в условиях российско-украинской войны официальные контакты Украины с государством-агрессором являются нежелательными, а рассмотрение вопроса эксгумации и передачи России останков Николая Кузнецова - нецелесообразным и преждевременным".

То есть центральная власть уже при Зеленском, чей дед воевал против нацистов в той же армии, что и Кузнецов, поддержала мэрию Львова.

Решение суда и отказ Садового

Но родственники разведчика не смирились и пошли в суды. Пройдя все инстанции и выиграв дело.

Кассационный админсуд подтвердил, что Маргарита Брюханова (родственница советского разведчика) собрала все документы, необходимые для перезахоронения праха Кузнецова, а СБУ или Минкульт, к которому обращалась городской совет, не имеют полномочий разрешать или запрещать перезахоронения.

Поэтому 15 сентября судья Кассационного админсуда Михаил Смокович обязал исполнительный комитет Львовского городского совета разрешить перезахоронение останков Николая Кузнецова с Холма Славы во Львове на Широкореченськом военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге.

Впрочем, мэр Львова Андрей Садовой снова пошел в отказ.

В пятницу, 22 октября, он собрал заседание Исполнительного комитета Львовского горсовета, который "единогласно отклонил требование Верховного суда о передаче останков агента НКВД Николая Кузнецова". Об этом говорится на сайте львовского горсовета.

Перед тем, как выносить вопрос на обсуждение Садовой напомнил, что в настоящий момент в России в заключении находится 121 украинец и заявил, что отказывается принимать решения по Кузнецову, пока не освободят всех пленных.

"Пока наши граждане не вернутся домой, мы ни одного положительного решения по праху Кузнецова принимать не будем. Это принципиальная позиция общества города", - заявил на брифинге мэр Львова Андрей Садовый.

Садовой также назвал решение Верховного суда таким, которое "вызывает резонанс", тем самым поставив его под сомнение. И уже постфактум выдвинул ряд вопросов ультимативного содержания судьям на своей странице в Facebook.

"У меня в очередной раз два вопроса к людям, принимающим такие решения:

1. Считаете ли вы возможным любое сотрудничество с агрессором во время войны?

2. А не хочет ли Россия вернуть нам 121 гражданина Украины, заключенного сегодня по политическим и религиозным мотивам на территории их страны, а также 296 людей, которые находятся в нечеловеческих условиях на оккупированных территориях?" - написал Садовой в соцсети.

В том, что живых Садовой хочет обменять на давно умерших, никакого диссонанса у него не вызывает. И это прекрасно характеризует политическую психологию львовской власти в целом.

Но если отвлечься от лирики, то неисполнение решения суда, совершенное умышленно, карается по 382 статье уголовного кодекса. Для должностных лиц предусмотрена усиленная ответственность: от штрафа до пяти лет заключения.

Причем умысел у Садового и его исполкома очевиден - они сами о нем заявили, проведя официальное заседание, о котором отчитались на сайте горсовета. И в теории родственники Кузнецова, после того как решение суда вступит в законную силу, смогут подать заявление на мэра в прокуратуру.