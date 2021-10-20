Не менее 14 сирийских военнослужащих погибли в результате подрыва автобуса в центре Дамаска в среду, 20 октября. По предварительным данным, транспортное средство подорвалось на трех минах, заложенных у Президентского моста, сообщает сирийское госагентство SANA.

Взрыв прогремел во время проезда принадлежащего сирийской армии автобуса по мосту. Также сообщается, что инженерные подразделения демонтировали третью бомбу, заложенную в автобусе в том месте, где произошел взрыв террористов.

По предварительным данным, взрывные устройства были приведены в действие террористом.

Напомним, в Афганистане при взрыве в мечети Кандагара погибли 25 человек, а также множество людей получили ранения. Взрыв произошел днем в пятницу, 15 октября, в мечети Биби Фатима, принадлежащей шиитской общине. В мечети находилось много людей, которые пришли на молитву.

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