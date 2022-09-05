В столице Афганистана Кабуле террорист-смертник взорвался у посольства России. Об этом сообщает полиция Кабула. Число жертв уточняется.

Однако уже известно, что в результате взрыва погибли или пострадали от 15 до 20 человек. В том числе, могли погибнуть 2 российских дипломата, сообщают местные СМИ.

Взрыв у российского посольства произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы. Также известно, что смертник был застрелен талибами. Об этом сообщает издание Ariana News.

Напомним, Россия перебрасывает на Донбасс машины "Терминатор", которые использовали в Афганистане и Чечне.

По данным британской разведки, РФ на войне в Украине уже потеряла столько же военных, сколько СССР в Афганистане за 9 лет.

Тем временем война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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