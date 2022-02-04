Новым главарем террористической группировки "Исламское государство" вместо уничтоженного американскими военными на северо-западе Сирии Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши станет уроженец Ирака по фамилии аль-Исауи.

Об этом сообщает арабоязычный новостной телеканал в ОАЭ Al Arabiya.

По данным канала, ранее аль-Исауи исполнял функции заместителя аль-Курейши. Другой информации о нем пока не приводится.

Между тем в январе 2021 года международная коалиция во главе с США заявляла о ликвидации главаря иракского филиала ИГ Абу Ясира аль-Исауи.

Ранее "Страна" рассказывала, что в результате спецоперации американцев, в ходе которой ликвидировали "халифа ИГИЛ" аль-Хашими, были убиты 13 человек, среди них - шесть детей и четыре женщины. Между тем в администрации Белого дома заявили, что все американцы, участвовавшие в операции на северо-западе Сирии, благополучно вернулись.

ООН выразила обеспокоенность информацией о жертвах среди гражданского населения во время операции американских военных по ликвидации в Сирии "халифа ИГИЛ". В оргинзации призвали расследовать этот инцидент.

"Страна" публиковала фото и видео последствий операции по ликвидации главаря ИГИЛ.