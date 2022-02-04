В сети интернет обнародованы кадры с места ликвидации американскими военными главаря ИГИЛ Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курейши.

Видео публикуют информационные агентства.

На кадрах, снятых с дрона, виден полуразрушенный дом в деревне Атме, расположенной к югу от сирийско-турецкой границы.

Кроме того, Пентагон в Твиттере опубликовал фото дома до и после обстрела с воздуха.

Между тем помощь международной коалиции во главе с США в уничтожении главаря террористической группировки ИГИЛ оказали иракские спецслужбы. Об этом сообщил на своей странице в Twitter пресс-секретарь главнокомандующего Вооруженными силами Ирака Яхья Расул.

"Операция по уничтожению террориста Амира Мухаммеда Саида, известного под именем Абу Абдалла Кардаш, была проведена после того, как Иракская национальная разведывательная служба предоставила международной коалиции точную информацию о местонахождении боевика, что способствовало его ликвидации", - написал представитель иракских ВС.

Ранее "Страна" сообщала, что в результате спецоперации американцев, в ходе которой был ликвидирован "халиф ИГИЛ", убили 13 человек, среди них - шестерых детей и четырех женщин.

Также мы писали, что в ООН выразили обеспокоенность убийством мирных жителей американцами при ликвидации "халифа ИГИЛ".