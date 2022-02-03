В результате спецоперации американцев, в ходе которой был ликвидирован "халиф ИГИЛ", были убиты 13 человек, среди них - шесть детей и четыре женщины.

Об этом сообщает "Bloomberg" со ссылкой на свидетельства очевидцев.

По словам информатором, спецназ США приземлился на вертолетах и атаковал дом, где находился лидер ИГИЛ.

Местные жители рассказали о непрерывной стрельбе и взрывах, которые сотрясали город Атмех недалеко от турецкой границы.

В ходе операции глава "Исламского государства" Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши взорвал на себе пояс смертника, помимо него были убиты еще 13 человек, среди которых - шесть детей и четыре женщины.

Между тем, в администрации Белого дома заявили, что все американцы, участвовавшие в операции на северо-западе Сирии, благополучно вернулись.

Ранее мы писали, что Пентагон признал, что в результате авиационного удара при помощи беспилотника в Кабуле погибли только местные жители и принес извинения за произошедшее. Министр обороны Ллойд Остин назвал инцидент "ужасной ошибкой".

Также мы сообщали, что движение "Талибан", которое попросило мир дать им 20 месяцев, прежде чем судить о их правлении, отказалось от сотрудничества с США для сдерживания ИГИЛа на территории Афганистана.