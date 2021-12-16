Служба безопасности Украины сообщает о ликвидации в Киеве центра международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), деятельность которого была прекращена в результате спецоперации украинских спецслужб.

Об этом говорится на сайте СБУ.

"Руководителем группировки был один из лидеров ИГИЛ, которого СБУ задержала и экстрадировала в Грузию в мае 2020 года. По предварительным данным, в состав ячейки входили 12 человек. Пятеро из них - граждане РФ, находящиеся в розыске за преступления в разных странах мира", - говорится в сообщении.

В спецслужбе заявляют о причастности злоумышленников к финансированию террористической деятельности боевиков "Исламского государства" на территории Ближнего Востока. Оперативники СБУ задокументировали факты их переписки с лицами, находящимися в Сирии и участвующими в боевых действиях.

Для маскировки своего нелегального пребывания в Киеве злоумышленники, по данным СБУ, расселились по разным адресам. При обысках у них обнаружены оружие и боеприпасы, поддельные документы, средства связи. Изъятые предметы направлены их на экспертизу.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, ведется следствие для привлечения к ответственности причастных к противоправной деятельности лиц.

Ранее "Страна" писала о том, что СБУ передала в суд дело против экс-нардепа Семенченко о создании незаконного вооруженного формирования.

Также мы сообщали, что в СБУ назвали фейком сообщение ФСБ о задержании сотрудников украинских спецслужб.