СБУ заявила о ликвидации центра террористической организации ИГИЛ в Киеве
Служба безопасности Украины сообщает о ликвидации в Киеве центра международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), деятельность которого была прекращена в результате спецоперации украинских спецслужб.
Об этом говорится на сайте СБУ.
"Руководителем группировки был один из лидеров ИГИЛ, которого СБУ задержала и экстрадировала в Грузию в мае 2020 года. По предварительным данным, в состав ячейки входили 12 человек. Пятеро из них - граждане РФ, находящиеся в розыске за преступления в разных странах мира", - говорится в сообщении.
В спецслужбе заявляют о причастности злоумышленников к финансированию террористической деятельности боевиков "Исламского государства" на территории Ближнего Востока. Оперативники СБУ задокументировали факты их переписки с лицами, находящимися в Сирии и участвующими в боевых действиях.
Для маскировки своего нелегального пребывания в Киеве злоумышленники, по данным СБУ, расселились по разным адресам. При обысках у них обнаружены оружие и боеприпасы, поддельные документы, средства связи. Изъятые предметы направлены их на экспертизу.
Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, ведется следствие для привлечения к ответственности причастных к противоправной деятельности лиц.
Ранее "Страна" писала о том, что СБУ передала в суд дело против экс-нардепа Семенченко о создании незаконного вооруженного формирования.
Также мы сообщали, что в СБУ назвали фейком сообщение ФСБ о задержании сотрудников украинских спецслужб.