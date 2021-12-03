Служба безопасности Украины (СБУ) передала в суд обвинительный акт по делу о создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования с организационной структурой военного типа. Фигурантами дела являются девять человек, среди которых и бывший народный депутат и экс-комбат Семен Семенченко. Дело будет рассматривать Шевченковский районный суд Киева. Об этом сообщается на сайте СБУ.

В ходе досудебного расследования следователи СБУ установили, что Семен Семенченко и другие организаторы создали на территории Украины незаконное вооруженное формирование с организационной структурой военного типа. В него входили преимущественно бывшие военнослужащие и участники боевых действий. Члены формирования проводили военную, строевую и физическую подготовку. На вооружении у них находилось огнестрельное оружие и взрывчатка.

Также в СБУ сообщили, что нашли доказательства того, что Семенченко организовал террористический акт в июле 2019 года - выстрела из ручного противотанкового гранатомета в здание, где расположено ООО "Информационное Агентство "112-Украина".

"В целом в уголовном производстве сообщено о подозрении и направлен обвинительный акт в отношении 9 лиц. В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве завершено, выполнены требования ст. 290 УПК, вручены обвинительные акты подозреваемым и адвокатам", - говорится в сообщении.

"Страна" рассказывала, что бывшего командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко арестовали по делу о создании незаконного вооруженного формирования. По данным СБУ, Семен Семенченко организовал работу частной военной компании, которые в Украине вне закона. А также оказался замешан в импорте из России продукции военного назначения.

Ранее мы сообщали, что по словам Семенченко, обвинения против него выдвинуты с подачи Офиса президента по запросу белорусских спецслужб. По словам Семенченко, он и некоторые другие украинцы в сотрудничестве с Главным управлением разведки организовывали в Украине лагеря для представителей белорусской оппозиции. Эти люди должны были стать основой самообороны для противостояния режиму Лукашенко. Операцию инициировали спецслужбы США.

Также мы писали, что супругу Семена Семенченко, Наталью Музыку, вызвали на допрос в СБУ. Ее подозревают в растрате крупной суммы со счетов благотворительного фонда батальона.