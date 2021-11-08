Семена Семенченко, которого подозревают в создании ЧВК, еще на два месяца оставили под стражей.

Об этом сообщает в Facebook страница "Free Cемен Семенченко" в понедельник, 8 ноября.

Решение оставить Семена Семенченко под стражей принял Соломенский районный суд Киева.

"Страна" рассказывала, что бывшего командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко арестовали по делу о создании незаконного вооруженного формирования. По данным СБУ, Семен Семенченко организовал работу частной военной компании, которые в Украине вне закона. А также оказался замешан в импорте из России продукции военного назначения.

Киевский суд продлил пребывание под стражей Семена Семенченко. Источник: Facebook/Free Семен Семенченко

Ранее мы информировали, что бывший командир батальона "Донбасс", экс-народный депутат Семен Семенченко рассказал, что обвинения против него выдвинуты с подачи Офиса президента по запросу белорусских спецслужб. По словам Семенченко, он и некоторые другие украинцы в сотрудничестве с Главным управлением разведки организовывали в Украине лагеря для представителей белорусской оппозиции. Эти люди должны были стать основой самообороны для противостояния режиму Лукашенко. Операцию инициировали спецслужбы США.

Также мы писали, что супругу Семена Семенченко, Наталью Музыку, вызвали на допрос в СБУ. Ее подозревают в растрате крупной суммы со счетов благотворительного фонда батальона.