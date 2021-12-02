В СБУ считают фейком видео ФСБ России о задержании "нескольких сотрудников украинских спецслужб", которые якобы готовили теракт в Крыму.

Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко, передает "Лига".

"Подобные заявления ФСБ РФ следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков играют важную роль", - сообщил он.

По словам Дехтяренко, СБУ не работает за пределами страны, а занимается противодействием разведывательной деятельности внутри Украины. В 2021 году они разоблачили около 50 иностранных агентов, двоих из них – "на горячем" при попытке совершения диверсии.

В СБУ считают, что ФСБ "стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками" из-за репутационных потерь, которые несет российская спецслужба вследствие операций спецслужб Украины.

Напомним, ФСБ России заявила о пресечении разведывательно-диверсионной деятельности украинских спецслужб на территории РФ. Задержаны три "агента спецслужб Украины": Зиновий и Игорь Ковыли - отец и сын, "собиравшие данные о стратегических объектах", и молодой человек, якобы планировавший теракт - Александр Цилык.

В планах задержанных был подрыв самодельных бомб, которые должны были разрушить мачту радиоцентра Черноморского флота, башню телецентра Крыма и мобильную газотурбинную электростанцию.

Также мы сообщали, что ФСБ задержала в Крыму бывшего мэра Симеиза, его обвинили в шпионаже по заданию СБУ.