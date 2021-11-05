В Берлине 19 октября около 7:20 утра полиция обнаружила мертвого 35-летнего сотрудника посольства России, тело лежало перед зданием дипломатического представительства. Мужчина упал с верхнего этажа комплекса посольства в районе Митте.

Об этом сообщает журнал "Der Spiegel".

"Согласно официальному списку дипломатов, 35-летний мужчина был аккредитован как второй секретарь посольства в Берлине с лета 2019 года. Однако немецкие службы безопасности считали его замаскированным сотрудником внутренней секретной службы ФСБ России", - пишет издание.

Кроме того, стало известно, что погибший дипломат связан с высокопоставленным офицером Второй службы ФСБ. На территории РФ это ведомство борится с терроризмом, а западные спецслужбы считают его причастным к убийству в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, которого застрелили днем 23 августа 2019 года.

Также Der Spiegel сообщает, что согласно их совместному расследованию с исследовательской платформой Bellingcat и The Insider и американским новостным каналом CNN, сотрудники Второй службы ФСБ тоже были причастны к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального летом 2020 года.

Немецкое издание сообщает, что после обнаружения 35-летнего дипломата мертвым посольство России не дало согласия на вскрытие тела. Аргументируя это тем, что у погибшего был дипломатический статус, прокурор не смог провести расследование смерти.

"Тело дипломата передано в Россию. Отвечая на вопрос, российское посольство заявило о "трагическом событии", которое не будет прокомментировано по "этическим соображениям"", - подытожили в издании Der Spiegel.

Ранее мы также писали, что украинским дипломатом, чье тело нашли на даче в киевском жилмассиве Осокорки, оказался бывший посол Украины в Эстонии и специальный представитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский.