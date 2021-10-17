Погибшим в Киеве дипломатом оказался экс-посол в Эстонии Виктор Крыжановский - СМИ
Украинским дипломатом, чье тело нашли на даче в киевском жилмассиве Осокорки, оказался бывший посол Украины в Эстонии и специальный представитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский.
Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Крыжановский 1961 года рождения, по линии МИД работал с 1992 года. Должность посла в Эстонии он занимал с 2010 года, а с 2017 года был спецпредставителем по Приднестровью.
Кроме того, телеграм-каналы пишут, что при падении с лестницы Крыжановский не только получил смертельную травму головы, но и дополнительно серьезно порезался разбитым стеклом.
"Страна" рассказывала о внезапной кончине дипломата и о том, что ни полиция, ни Министерство иностранных дел не захотели назвать его имени.
Один из соседей пообщался с журналистами и рассказал, что дипломат был не слишком коммуникабелен, хотя на даче в последнее время жил постоянно. Накануне смерти соседи его не видели, не слышали они и никакого шума ночью, когда, предположительно, наступила смерть.
Ранее мы сообщали, что похожий случай произошел в 2019 году с послом Украины в Финляндии: Андрей Олефиров упал с лестницы и получил серьезные травмы.