Украинским дипломатом, чье тело нашли на даче в киевском жилмассиве Осокорки, оказался бывший посол Украины в Эстонии и специальный представитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Крыжановский 1961 года рождения, по линии МИД работал с 1992 года. Должность посла в Эстонии он занимал с 2010 года, а с 2017 года был спецпредставителем по Приднестровью.

Кроме того, телеграм-каналы пишут, что при падении с лестницы Крыжановский не только получил смертельную травму головы, но и дополнительно серьезно порезался разбитым стеклом.

"Страна" рассказывала о внезапной кончине дипломата и о том, что ни полиция, ни Министерство иностранных дел не захотели назвать его имени.

Один из соседей пообщался с журналистами и рассказал, что дипломат был не слишком коммуникабелен, хотя на даче в последнее время жил постоянно. Накануне смерти соседи его не видели, не слышали они и никакого шума ночью, когда, предположительно, наступила смерть.

Ранее мы сообщали, что похожий случай произошел в 2019 году с послом Украины в Финляндии: Андрей Олефиров упал с лестницы и получил серьезные травмы.