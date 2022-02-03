Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки провели операцию на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили лидера террористической группировки "Исламское государство".

Об этом говорится в обнародованном пресс-службой Белого дома письменном заявлении президента США Джо Байдена.

"Минувшей ночью по моему приказанию Вооруженные силы США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии с целью защиты американцев и наших союзников, а также укрепления безопасности в мире", - написано в документе.

Также в нем уточняется, что в результате операции был уничтожен глава "Исламского государства" Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши.

Среди американских военнослужащих, которые принимали участие в операции, потерь нет.

Ранее мы писали, что Пентагон признал, что в результате авиационного удара при помощи беспилотника в Кабуле погибли только местные жители и принес извинения за произошедшее. Министр обороны Ллойд Остин назвал инцидент "ужасной ошибкой".

Также мы сообщали, что движение "Талибан", которое попросило мир дать им 20 месяцев, прежде чем судить о их правлении, отказалось от сотрудничества с США для сдерживания ИГИЛа на территории Афганистана.