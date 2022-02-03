ООН выразила обеспокоенность информацией о жертвах среди гражданского населения во время операции американских военных по ликвидации в Сирии "халифа ИГИЛ" Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши.

Как передает ТАСС, об этом 3 февраля на брифинге заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

"Мы с беспокойством отмечаем сообщения о жертвах среди гражданских лиц", - сказал Хак.

Он добавил, что ООН выступает за расследование гибели мирных граждан при проведении операции США против аль-Курейши.

"В деле определения ответственности за жертвы этой атаки, конечно, важно будет провести расследование", - сказал представитель ООН.

Напомним, во время специальной операции спецназ США высадился с вертолетов и атаковал дом, в котором находился "халиф ИГИЛ". Во время атаки военные убили 13 человек. В их числе оказались гражданские: шестеро детей и четыре женщины.

В конце августа "Страна" сообщала, что в Кабуле прогремел взрыв: беспилотник США нанес удар по жилому дому. Как потом выяснилось, удар нанесли по ошибки, а его жертвами стали мирные жители.

Впоследствии, спустя более полмесяца, Пентагон принес за эту ошибку извинения.