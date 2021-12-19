Министерство обороны США занижало число погибших мирных жителей при авиаударах американских ВВС в Афганистане, Сирии и Ираке.

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на более чем тысячу изученных журналистами документов ведомства.

"Расследование, основанное на более чем 1300 документах из секретного архива Пентагона, показывает, что с 2014 года американские воздушные операции страдают из-за глубоко несовершенных разведданных, поспешных и неточных установок целей и гибели тысяч мирных жителей, многие из которых - дети", - пишет издание.

Несмотря на все заверения в высокой точности ударов, американцы временами просто не попадали по целям. Так, в 2016 году военные сообщили, что убили австралийского вербовщика ИГИЛ Нила Пракаша в результате удара по дому в Восточном Мосуле. Однако при налете погибли четыре мирных жителя, а вербовщик не пострадал. Спустя несколько месяцев его арестовали при переезде из Сирии в Турцию.

Из 1311 отчетов, рассмотренных газетой, ясно, что военные сочли удачными только 216 операций.

Согласно статистике военных, в результате авиаударов, нанесенных в рамках борьбы с террористической группировкой ИГИЛ в Ираке и Сирии, погибли 1417 мирных жителей. Еще 188 мирных жителей в период с 2018 года стали жертвами воздушных операций США в Афганистане.

"Невозможно определить полное число жертв, но одно можно сказать наверняка: оно намного выше, чем признал Пентагон", - пишет газета.

Издание также указывает на недостатки в расследовании авиаударов, при которых могли погибнуть мирные жители. К тому же иногда до удара снималось видео длительностью всего несколько секунд , что едва ли достаточно для оценки присутствия мирных жителей. При этом во многих случаях за проверки результатов налетов отвечало командование, давшее добро на удар.

Сообщения о жертвах среди гражданских систематически отклонялись, по выражению журналистов, поскольку на видеокадрах не было тел погибших.

Газета добавляет, что "менее чем в десяти" случаях были компенсации с американской стороны.

Напомним, одним из последних резонансных авиаударов ВВС США произошел 29 августа в Кабуле. Тогда военные разбомбили якобы автомобиль террористов со взрывчаткой. Однако почти сразу выяснилось, что удар нанесли по ошибке, а его жертвами стали обычные мирные жители, в том числе семеро детей.

При этом на днях Пентагон заявил, что не планирует наказывать совершивших ошибку военных.