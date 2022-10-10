В связи с массированными обстрелами возможны перебои со светом на всей территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Враг совершает ракетную атаку на энергетические объекты и гражданскую критическую инфраструктуру. В городах и населённых пунктах возможны перебои с энергопитанием.

Энергетики оперативно применяют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за обстрелов весь Харьков остался без света.

Также сообщалось, что во Львове энергетический коллапс. Пропало электричество, не работают городские ТЭЦ, нет воды.

Кроме того, сообщалось, что в Киевской области зафиксированы прилеты в трех районах. Губернатор Алексей Кулеба призвал запасаться водой и зарядить гаджеты.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

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