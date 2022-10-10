Утром 10 октября весь Харьков остался без электричества после ударов по критической инфраструктуре ракет РФ.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона.

Ранее сообщалось, что после трех прилетов по городу свет пропал в некоторых районах.

Жителей Харькова и области призывают оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Ожидается повторный ракетный удар.

Напомним, что утром 10 октября РФ выпустила по территории Украины более 70 ракет и дроны-камикадзе. Были сбиты около 40 ракет. Их целями стали города по всей Украине - Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Хмельницкий, Житомир, Львов, Тернополь, Кривой Рог.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

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