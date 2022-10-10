"Укрэнерго" призывает киевлян не включать мощные электроприборы во время вечернего пика потребления: с 17:00 до 22:00.

В связи с повреждением сегодняшними ракетными обстрелами магистральных электросетей Киевского региона "Укрэнерго" ввело график аварийных отключений потребителей в Киеве, Чернигове, Черкассах и областях, Житомире.

"В связи с этим призываем жителей Киевщины и регионов, где сейчас действует график аварийных отключений, добровольно снизить потребление электроэнергии в вечерние часы – с 17:00 до 22:00. Рекомендуем включать мощные бытовые электроприборы, такие как стиральные машины, бойлеры, кондиционеры и т.д., только ночью, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий", - говорится в сообщении.

Отключение энергии в пиковые часы поможет уберечься от перегрузок и дополнительных аварий.

Ранее и Офис президента призвал украинцев ограничить потребление электричества сегодня вечером.

Как сообщалось, обстрелами по всей Украине повреждены подстанции, ТЭЦ и ТЭС.

В пяти областях Украины отсутствует электричество.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 228-го дня войны с РФ. На фронте произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Идет постепенное продвижение ВСУ к городу Сватово в Луганской области, захваченному россиянами еще весной.

Вчера армия вновь нанесла ракетный удар по Запорожью. Было известно о 17 погибших. Разрушен целый подъезд многоэтажного дома.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.