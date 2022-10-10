Министр обороны Беларуси Виктор Хренин назвал "вбросами" информацию о подготовке нападения Беларуси на Украину.

"Мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете предпринимать неправильные шаги, значит войны не будет. Наши планы - это планы обороны на случай, если нападать будут на нас", - заявил он.

При этом он пригрозил "мгновенным и жестким ответом" в случае посягательств на территорию Беларуси.

Ранее, напомним, Лукашенко заявил, что к нему поступила информацию о подготовке Украиной "удара по Беларуси". МИД Украины уже это опровергло, а Минобороны Украины заявило, что Россия пытается вовлечь Беларусь в войну против Украины.

По словам Лукашенко, Беларусь развертывает совместную группировку войск с РФ и примет до тысячи российских военных и начинает "антитеррористические мероприятия".

Тем временем война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

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