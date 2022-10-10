Александр Лукашенко заявил, что поручил принять и разместить на территории Беларуси российских военных. По его словам, численность контингента не превысит тысячу человек.

Он также заявил, что Беларусь при необходимости "даст достойный ответ любому противнику".

По его заявлению, Минобороны и КГБ уже поручили комплекс мер по контролю за "ситуацией".

"Мы к этому готовились не один десяток лет. Если надо будет, мы ответим. Не дай бог, конечно", - заявил Лукашенко.

Он также дал поручения КГБ провести "мероприятия антитеррористического характера".

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