Президент Беларуси Александр Лукашенко снова утверждает, что "Киев готовил удар по Беларуси".

"Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено: "Мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2". Мой ответ был прост: "Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в Беларуси.

"Формирование этой группировки началось. Оно идёт уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки. Основу белорусско-российской региональной группировки войск составят войска Белоруссии", - сказал Лукашенко.

Напомним, Украина взорвала все мосты и заминировала в три ряда дороги у границы с Беларусью.

Также Минобороны Украины заявило, что Россия пытается вовлечь Беларусь в войну против Украины.

Тем временем война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 228-го дня войны с РФ. На фронте произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Идет постепенное продвижение ВСУ к городу Сватово в Луганской области, захваченному россиянами еще весной.

Вчера армия вновь нанесла ракетный удар по Запорожью. Было известно о 17 погибших. Разрушен целый подъезд многоэтажного дома.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.