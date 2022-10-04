Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия готова договариваться с Украиной "трезво, исходя из сложившейся ситуации".

Об этом Лукашенко сказал в ходе совещания в Минобороны, сообщает его пресс-служба.

"Позиция Российской Федерации нам абсолютно понятна и ясна. Не единожды президент об этом заявлял: они хоть завтра готовы сесть за стол переговоров и договариваться. Трезво, исходя из сложившейся ситуации", - сказал Лукашенко.

Одновременно с тем он прогнозирует эскалацию, т.к. РФ "нарастит усилия" в рамках "спецоперации", а Запад будет стремиться еще больше вооружать Украину.

Лукашенко заявил, что "в ближайшее время не следует ожидать снижения напряженности", по его словам, ежедневно на польский аэродром Жешув "прибывают около десятка, порой больше, американских транспортных самолетов".

В Офисе президента считают, что РФ может попытаться перехватить у Лукашенко управление белорусскими военными.

Как писала "Страна", Украина официально отказывается от любых переговоров с Путиным. Зеленский ввел в действие решение СНБО, а в Офисе президента заявили о невозможности дипломатического урегулирования войны.

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