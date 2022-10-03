Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 3 октября рассмотрел кадровые вопросы. Также во время беседы с высшими чиновниками он заявил о необходимости мобилизовать всех на уборку урожая.

Его слова приводит сайт президента Беларуси.

Как пишет его пресс-служба, особое внимание глава соседнего государства уделил необходимости качественно и в срок завершить уборочную кампанию, в частности по уборке картофеля, сахарной свеклы, кукурузы на зерно, льна.

"Мобилизуйте всех", - потребовал Лукашенко.

Он подчеркнул, что это касается не только работников агропромышленных предприятий. При необходимости можно и нужно привлекать к уборке урожая учащихся, убежден Лукашенко.

Его также возмутило, что в некоторых учреждениях образования запрещено привлекать школьников к подобным видам работ.

"Большей дикости я представить не могу. Мы как-то пытаемся воспитать наших школьников, детей. На чем вы будете воспитывать? Болтовней? Болтовней не воспитаешь", - сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что опыт прежних лет, когда подростки и молодежь помогали сельхозпредприятиям убирать урожай, был положительным, это способствовало сплочению коллектива, приучало к труду. Более того, есть предприниматели, которые готовы платить приличные деньги за помощь в уборке урожая, обратил внимание глава государства.

"Если человек пойдет 5-6 часов поработает - и родителям в радость, и ребенку хорошая физическая подготовка. Мы все, и вы (я - точно) работали. Не работали, а вкалывали, и дай бог как. Поэтому мобилизовывайте студентов, рабочих, государственных служащих, прочих людей для того, чтобы помочь нам убрать это все. Потому что деньги приличные можем заработать. Не сейчас, так по весне", - резюмировал он.

Ранее Лукашенко призывал лишать гражданства политэмигрантов.

Также он говорил о необходимости создавать "народное ополчение" в каждом селе страны.