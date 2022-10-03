Минимум шесть мобилизованных погибли за последние дни в полиции, на призывном либо сборном пунктах.

Об этом сообщил российский правозащитник Павел Чиков в своем Телеграм-канале.

По его информации, трое мобилизованных погибли в Еланском гарнизоне Свердловской области. Один из призывников покончил с собой, у второго произошел сердечный приступ, а причиной третьей смерти стал алкоголь.

Также Чиков сообщил, что во Владивостоке в отделе полиции скончался мобилизованный 39-летний дальнобойщик Сергей Федосеенко после задержания из военкомата. Причина смерти — остановка сердца.

Один из мобилизованных мужчин умер прямо на плацу во время построения. Житель поселка Звездный Кабардино-Балкарии Борис Шаваев, мобилизованный для участия в специальной военной операции, скончался на военной базе. Предположительно причиной смерти явилась тромбоэмболия.

Кроме того, по информации правозащитника, на призывном пункте поселка Андреевский в Тюменской области обнаружили труп мобилизованного.

Напомним, ранее Зеленский на русском языке призвал россиян срывать мобилизацию: "Лучше не взять повестку, чем умереть".

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