Грузинское министерство иностранных дел обвинило президента Беларуси Александра Лукашенко в нарушении госграницы Грузии.

Об этом сказано в заявлении ведомства, опубликованном на Фейсбуке в связи с прибытием Лукашенко в Сухуми.

"МИД Грузии выражает глубокую обеспокоенность прибытием Александра Лукашенко в Абхазский регион оккупированной Грузии и встречей с представителями российского оккупационного режима в Сухуми. МИД Грузии осуждает визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию с нарушением государственной границы Грузии, что нарушает фундаментальные принципы и нормы международного права", - сказано в посте.

МИД призвал белорусскую сторону "уважать территориальную целостность суверенного государства в международно признанных границах и не совершать действий, противоречащих фундаментальным принципам международного права".

Как писала "Страна", Лукашенко совершил первый визит в непризнанную Абхазию - неподконтрольную грузинским властям часть страны, "независимость" которой признала Россия. Там он провел встречу с абхазским "президентом" Асланом Бжания.

Между тем в Кремле думают о мобилизации жителей непризнанных Южной Осетии и Абхазии.