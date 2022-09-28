Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил первый визит в непризнанную Абхазию (неподконтрольная грузинским властям часть страны, "независимость" которой признала Россия). Там он проводит встречу с абхазским "президентом" Асланом Бжания.

Об этом сообщают белорусские СМИ.

Сообщается, что визит был незапланированным, белорусский президент отправился туда после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Телеграм-канал "Политика Страны" отмечает, что это первый визит Лукашенко в непризнанные "республики" на постсоветском пространстве.

"Беларусь до сих пор их официально не признала. Но теперь, не исключено, признает. И, возможно, не только Абхазию", - пишет телеграм-канал.

По данным СМИ, в Кремле думают над мобилизацией жителей непризнанных Южной Осетии и Абхазии.

В конце марта РФ перебросила в Украину военных из Абхазии.

Тем временем война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.

На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.

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