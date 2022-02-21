Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил признать независимость "ЛДНР", если события будут развиваться так же как и сейчас.

"Сейчас даже в чем-то легче, чем было когда признавали Абхазию и Южную Осетию. Потому что мы уже знаем, чего ждать. Да, мы понимаем, что будет давление. Но мы готовы к этому. И напряжение вокруг нашей страны будет постепенно спадать. К нам потом сами придут и предложат восстановить отношения. Потому что наша страна для наших зарубежных партнёров важнее, чем Украина", - сказал Медведев.

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