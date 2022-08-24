В России сообщают о создании турнира "Лига Содружества", куда войдут команды "ЛНР", "ДНР", Абхазии, Южной Осетии, и подконтрольных России частей Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, Крыма и Севастополя.

Об этом заявляет заместитель генерального продюсера МАТЧ ТВ Василий Конов для росСМИ со ссылкой на Telegram-канал "Конспекты Заяева".

Ранее Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции РФС и российских клубов на отстранение от международных турниров. В CAS добавили, что российские клубы и игроки не несут ответственности за сложившуюся ситуацию в Украине, отметив негативное влияние на российский футбол решений ФИФА и УЕФА. Однако, как установили судьи, эти последствия компенсировались необходимостью безопасного и упорядоченного проведения футбольных матчей.

Также УЕФА рассматривает варианты переноса из российской Казани матча за Суперкубок Европы в 2023 году.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

В новом выпуске блога Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" смотрите, что рассказывают украинские военные на передовой.