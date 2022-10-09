Украинского посла в Беларуси вечером 8 октября вызвали в минский МИД, обвинив Украину в подготовке удара по территории Беларуси. Послу Игорю Кизиму вручили соответствующую дипломатическую ноту.

Об этом сообщает украинский МИД.

"Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инcинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины. Призываем белорусский народ не поддаваться провокациям", - говорится в ответе Киева.

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