В Минобороны Беларуси заявили, что могут призвать на военную службу 500 тысяч военнообязанных
При необходимости Минобороны Беларуси может призвать на военную службу 500 тысяч военнообязанных, заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
"Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, и речь идет о подготовленном резерве", - заявил он.
По его словам, сейчас 60% белорусской армии – контрактники.
Хренин также анонсировал поступление в войска ряда новинок - ракетных комплексов "Искандер" и систем ПВО С-400, а также сообщил, что в октябре состоится презентация боевых беспилотных комплексов.
Ранее Генштаб Беларуси назвал "вбросами" сообщения о мобилизации в республике.
Также стало известно, что Беларусь готовится к масштабному приему воинских эшелонов из России, а РФ перебросила свои многоцелевые истребители на военный аэродром в Беларуси.
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