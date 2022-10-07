При необходимости Минобороны Беларуси может призвать на военную службу 500 тысяч военнообязанных, заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

"Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, и речь идет о подготовленном резерве", - заявил он.

По его словам, сейчас 60% белорусской армии – контрактники.

Хренин также анонсировал поступление в войска ряда новинок - ракетных комплексов "Искандер" и систем ПВО С-400, а также сообщил, что в октябре состоится презентация боевых беспилотных комплексов.

Ранее Генштаб Беларуси назвал "вбросами" сообщения о мобилизации в республике.

Также стало известно, что Беларусь готовится к масштабному приему воинских эшелонов из России, а РФ перебросила свои многоцелевые истребители на военный аэродром в Беларуси.

Напомним, белорусский оппозиционер заявил, что Лукашенко планирует мобилизовать на войну в Украине 100 тысяч белорусов.

Тем временем война в Украине идет уже 226-й день. "Страна" следит за главными новостями 7 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 225-го дня войны с РФ. После освобождения Лимана ожидается наступление ВСУ на Сватово и Кременную в Луганской области, но пока на этих участках относительное затишье. Россияне атакуют на Бахмутском и Донецком направлении.

Вчера РФ ударила ракетами по Запорожью. Пострадали объекты инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. Сообщалось о трех погибших и 10 раненых. Также был ракетный удар по Хмельницкой области. Дроны атаковали Харьков.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.