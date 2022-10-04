Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл роль Беларуси в "спецоперации" России. По его словам, задача Беларуси в том, чтобы не распространить конфликт на территорию республики, и "прикрыть" Россию от удара со стороны Польши и стран Балтии.

Об этом Лукашенко сказал на совещании в Минобороны, сообщает его пресс-служба.

"Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси во-первых. Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие", - заявил он.

Напомним, Лукашенко на встрече в Минобороны также спрогнозировал продолжение эскалации в российско-украинском конфликте.

При этом в Офисе президента считают, что РФ может попытаться перехватить у Лукашенко управление белорусскими военными.

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