Иранские дроны-камикадзе, вероятно, доставлены в Беларусь для атак на западные регионы Украины.

Об этом сообщает Региональное управление Сил территориальной обороны "Запад" в Фейсбуке.

Иранские беспилотники, по данным белорусских источников, доставлены на аэродром "Лунинец". До границы с Ровенской областью от него всего 55 километров.

Речь идет по меньшей мере о 20 дронах-камикадзе "Шахид-136".

Между тем Киев собираются укрыть куполом "Муромец" для защиты от иранских беспилотников.

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