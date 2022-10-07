Иранские беспилотники доставлены в Беларусь для удара по Украине - тероборона Запад
Иранские дроны-камикадзе, вероятно, доставлены в Беларусь для атак на западные регионы Украины.
Об этом сообщает Региональное управление Сил территориальной обороны "Запад" в Фейсбуке.
Иранские беспилотники, по данным белорусских источников, доставлены на аэродром "Лунинец". До границы с Ровенской областью от него всего 55 километров.
Речь идет по меньшей мере о 20 дронах-камикадзе "Шахид-136".
Между тем Киев собираются укрыть куполом "Муромец" для защиты от иранских беспилотников.
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