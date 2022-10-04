Белорусский президент Александр Лукашенко, который раскрыл роль своей страны в войне в Украине, заявил, что на территории Беларуси "нет необходимости объявлять мобилизацию", но "надо учитывать российский опыт".

Об этом он сказал на совещании в Минобороны, сообщает его пресс-служба.

"Через военкоматы мы проверяли и будем проверять военнообязанный состав", - заявил он.

Лукашенко поручил провести проверку военнообязанного состава "без всякого гвалта, без шума".

"Закончится уборочная кампания, аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах. Мы должны видеть, что мы имеем на сегодняшний день. Это никакого отношения к мобилизации не имеет. Мы всегда это делали", - заявил он.

Лукашенко также заявил, что в Беларуси стрелковое оружие должны освоить и мужчины, и женщины

Напомним, Лукашенко на встрече в Минобороны также спрогнозировал продолжение эскалации в российско-украинском конфликте.

Вместе с тем, ранее украинская разведка говорила, что Беларусь готовится принять 20 тысяч мобилизованных из РФ. В Беларуси назвали "вбросами" эту информацию.

Также сообщалось, что в Офисе президента считают, что РФ может попытаться перехватить у Лукашенко управление белорусскими военными.