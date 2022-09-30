Генштаб ВСУ опубликовал сводку о ситуации на фронте на утро 30 сентября.

Главное из нее:

1. Главные усилия армии РФ сосредоточены на полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий. Позиции ВСУ обстреливают вдоль всей линии столкновения.

2. За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 100 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам

От вражеских ударов пострадало около 50 населенных пунктов. Среди них – Славянск, Краматорск, Бахмут, Днепр, Кривой Рог, Николаев, Никополь, Вознесенск, Павловка, Высокополье, Белогорка и Мирное.

3. В Беларуси началась проверка средств радиотехнического обеспечения аэродромной сети, что косвенно может свидетельствовать о возможности использования белорусских аэродромов вооруженными силами РФ.



4. Оккупационное руководство временно занятых территорий заставляет местных жителей получать гражданство и паспорта Российской Федерации. Так, в городе Мариуполь, учителям учебных заведений угрожают увольнением в случае отказа обменивать украинский паспорт на российский. В населенном пункте Токаревка Херсонской области оккупанты предупредили, что в случае неполучения паспортов российской федерации до 1 октября, жители подлежат выселению и вывозу за пределы оккупированных территорий.

5. В Херсоне оккупанты выселили жителей нескольких общежитий для дальнейшего заселения военнослужащих российских оккупационных войск, которые прибыли на усиление подразделений на этом направлении.





Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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