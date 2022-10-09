Украина взорвала все мосты и заминировала дороги у границы с Беларусью, где недавно объявили о создании с Россией совместной военной группировки.

Об этом сообщил глава Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо, пишут российские медиа.

"Вплоть до того, что имеются противотанковые мины в трех рядах на дорогах", - отметил он.

С украинской стороны на границу отправляются не пограничные, а территориальные силы обороны.

"Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка", - рассказал Лаппо.

Ранее "Страна" сообщала, что МИД Беларуси вручил ноту украинскому послу Игорю Кизиму в связи с подозрениями Минска о намерении Украины "нанести удар по белорусской территории".

После этого украинское Министерство обороны заявило, что Россия пытается вовлечь Беларусь в войну против Украины.

Война в Украине идет уже 228-й день. "Страна" следит за главными новостями 9 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 227-го дня войны с РФ. Россияне восстановили автомобильное движение по сильно поврежденному взрывом Крымскому мосту, правда, пока только легковое и пассажирское и лишь в сторону РФ. Выдвинуты версии причин взрыва. Основные из них - работа украинских спецслужб и российская провокация.

На фоне новости о ЧП на мосту российские военные блогеры сообщили о назначении командующим "спецоперацией" генерала Сергея Суровикина.

Между тем на Донбассе продолжаются атаки российских сил на Бахмут, Бахмутское, Выемку и другие населенные пункты, хотя существенным продвижением войск противника они не сопровождаются.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.