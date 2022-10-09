МИД Беларуси подтвердил вручение ноты украинскому послу Игорю Кизиму - в связи с подозрениями Минска о намерении Украины "нанести удар по белорусской территории".

Эту информацию в комментарии российским СМИ подтвердил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

"Могу только подтвердить информацию, что (посол Кизим — ред.) был вызван в МИД Беларуси и ему была вручена соответствующая нота", — сказал Глаз.

Как сообщалось, нота была вручена Кизиму вчера вечером. Украинский МИД уже отреагировал на нее.

"Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инcинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины. Призываем белорусский народ не поддаваться провокациям", - говорится в ответе Киева.

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