В Беларуси возбудили первое уголовное дело о повышении цен после моратория Александра Лукашенко. Об этом сообщает телеканал "Беларусь 1" со ссылкой на Комитет государственного контроля. Причем обвинения касаются периода до появления запрета.

Дело заведено по уголовной статье о превышении служебных полномочий. По версии следствия, одно из предприятий города Бобруйска с января по август продавало бюджетным учреждениям сельскохозяйственную продукцию по завышенным ценам, в отдельных случаях наценка достигала 600%. Ущерб государству оценивается в 10 тысяч белорусских рублей (примерно 125 тысяч гривен).

Также проверка проводится в магазине в Лиде, где увеличили цену на колбасные изделия.

Как писала "Страна", 6 октября Лукашенко запретил повышение цен в республике. "И не дай бог кто‑то по бухгалтерии проведет задним числом что‑то, какие‑то расчеты, перерасчеты", - предупредил тогда он.

Мораторий на подъем цен Лукашенко обосновал тем, что они выросли еще больше и "уперлись в потолок", став "запредельными". Он говорил, что за первые восемь месяцев этого года инфляция в Беларуси превысила 13%.

Между тем в Украине цены на продукты с начала года выросли на четверть. Больше всего подорожали овощи и фрукты.

"Страна" разбиралась, почему в Украине продолжает все дорожать.