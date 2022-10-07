На мировом рынке нефтепродуктов, который в последнее время и так лихорадило, пошел новый виток роста цен.

Первым отреагировал оптовый сегмент, который снабжает топливом и украинский рынок. Всего за день - с 3 по 4 октября - цены на дизель в Средиземноморье и портах Северной Европы подскочили в среднем на 7%, или 71 доллар на тонне, - до 1089 долларов за тонну.

Бензин за этот же период подорожал на 4%, до 1108 долларов за тонну.

Таким образом рынок отреагировал на принятое накануне решение ОПЕК+ об ограничении добычи на 2 млрд баррелей в сутки и последовавший за ним рост котировок на нефть.

"Нефтяные котировки не имеют непосредственного значения для рынка нефтепродуктов, но понятно, что общие тенденции рынка на нем отражаются", - говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

По словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, после сокращения добычи котировки на нефть, скорее всего, будут держаться в диапазоне 90-110 долларов за баррель, то есть станут и дальше повышаться. Это значит, что будут расти и ценники на нефтепродукты.

"Для нас это значит, что уже в ближайшее время цены на украинских АЗС могут вырасти на 2-3 гривны", - добавил Рябцев.

"Сейчас я вижу перспективу плюс 2 гривны на литр. Но нефть продолжает дорожать, и непонятно, где остановится. Поэтому потолка цен на топливо мы пока не видим", — сказал нам владелец сети Prime Дмитрий Леушкин.

Впрочем, как говорит Рябцев, многое зависит и от аппетитов самих заправщиков. "Сейчас маржа на топливе приближается у многих сетей до 20 гривен на литре. Власти, опасаясь дефицита поставок, пока ее никак не ограничивают. Но то, что рост цен на наших АЗС можно сдержать за счет снижения наценок, факт", - считает он.

Между тем на подходе еще один удар по мировому рынку нефти - уже анонсированное странами Запада введение потолка цен на российскую нефть, что, по прогнозам, может привести к сокращению ее поставок на 3 млн баррель, что может поднять цены еще больше.

Разбирались, что происходит на рынке нефтепродуктов и какими будут цены на отечественных АЗС.

Нефтяной разгон

Мы уже писали о решении стран ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Вокруг этого решения обсуждается много политических версий (в частности, об участии Саудовской Аравии в переговорах по выдаче иностранных добровольцев, взятых в плен в Украине, что якобы было частью договоренностей с Россией), но главное, по мнению Корольчука, стала все же экономика.

"Страны ОПЕК+ хотят зарабатывать на нефти больше. Какое-то время они рассчитывали, что поставки выйдут на докоронокризисных уровнь (порядка 45 млн баррелей в сутки), что позволит перекрыть снижение цен, но пока этого так и не произошло, и сейчас экспорт держится на уровне примерно 40 млн баррелей. А рецессия мировой экономики, о которой сейчас много говорят, может еще больше уменьшить эту цифру. Сокращение поставок на фоне невысоких котировок никому не выгодно, поэтому ценник решили разгонять", — говорит Корольчук.

Об экономической подоплеке заявили и в самом ОПЕК+. Там отметили, что решение о сокращении добычи связано со стремлением остановить падение цен на нефть, вызванное ослаблением мировой экономики.

Как это сработает — пока непонятно. Корольчук говорит, что нефтяные котировки будут держаться в диапазоне 90-110 долларов за баррель.

Собственно, подорожание уже идет. 5 октября на мировых биржах было зафиксировано заметное повышение котировок, 6 октября рост притормозился, но он все равно идет. Так, декабрьские фьючерсы нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures 5 октября повысились на 1,7%, до 93,37 долларов за баррель. 6 октября был зафиксирован рост котировок на 0,26% - до 93,61 доллара за баррель.

На котировках может сказаться и ограничение цен на российскую нефть. Утвержденный вчера ЕС восьмой пакет санкций против России вводит основу для ограничение цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны. При этом в РФ ранее заявляли, что не будут продавать нефть по ограниченным ценам.

Но пока неясно, каким именно будет этот "потолок цен", как на него отреагирует Россия и как все это в итоге повлияет на рынок нефти. По сообщению Bloomberg, РФ в случае ограничения цен на российскую нефть может сократить добычу на 3 млн баррелей в сутки.

Пойти на сокращение добычи на несколько миллионов баррелей в день она может без особого ущерба для своих месторождений. "Даже половина этого (3 млн баррелей в сутки - Ред.) может оказать немедленное давление на рынки", — цитирует Bloomberg директора исследовательской компании ClearView Energy Partners Кэвина Бука.

О возможном сокращение добычи в случае "потолка цен" для российской нефти заявил и вице-премьер РФ Александр Новак, отметив, что это приведет к росту цен на нефть.

Впрочем, не факт, что Россия на практике пойдет на такие шаги.

"Все зависит от того, какой именно будет цена. Для России и 60 долларов за баррель - нормальный ценник, поэтому будут продавать. Но в этом случае непонятно, как ОПЕК+ собирается достичь цели повысить общий уровень цен на нефть, ограничение добычи может не сработать", — говорит Корольчук.

Есть еще и "американский козырь" - президент США Байден (который назвал решение ОПЕК+ "недальновидным") пообещал расконсервировать нефтяные резервы еще на 10 млн баррелей.

То есть ясности на рынке по ценовым тенденциям нет. Что, по словам Рябцева, заставляет тех, кто имеет дело с реальной нефтью (как с сырьем, а не биржевыми котировками) закладывать в свои бизнес-планы самые худшие сценарии, и даже с "запасом". "И трейдеры, и переработчики будут учитывать все возможные риски, и закладывать их в ценники", — говорит эксперт.

Европейская наценка на бензин

Решение ОПЕК+ по сокращению добычи тут же отразилось на европейском рынке нефтепродуктов.

Всего за день - с 3 по 4 октября - цены на дизель в Средиземноморье и портах Северной Европы подскочили в среднем на 7% или 71 доллар на тонне - до 1089 долларов за тонну.

Бензин за этот же период подорожал на 4%, до 1108 долларов за тонну.

До европейской розницы рост цен на опте пока не докатился. К примеру, в Германии 6 октября литр бензина стоил 1,9 евро (что на цент дешевле, чем днем ранее), дизель - 2,03 евро (минус 1 цент к ценнику предыдущего дня). В Италии ценники не изменились: бензин продают по 1,66 евро, дизель - по 1,76 евро за литр. На французских АЗС бензином торгую по 1,53 евро, дизелем - по 1,71 евро.

Но цены на европейских заправках часто меняются - в зависимости от партии поставленной продукции и общей ситуации на рынке. К примеру, в сентябре был период, когда на заправках в Германии дизель продавался по 2,2 и даже 2,23 евро за литр.

"В целом рынок нефтепереработки не связан напрямую с нефтяными котировками, но он реагирует на тенденции. Поэтому, как только нефть на биржах идет вверх, повышаются и цены на оптовые поставки топлива. То есть, нет возможности составить формулу и точно расчитать, насколько подорожает бензин, если котировки нефти на биржах вырастут на 10 долларов за баррель. Даже реальная нефть, как сырье для переработки, понятно, имеет к ценникам на топливо прямое отношение. Но переработчики скупаются у разных поставщиков, некоторые до сих пор получают партии нефти по 50-60 долларов по долгосрочным контрактам. В целом даже ценники на сырьевую нефть не могут оказать слишком большого влияния на цены на европейских заправках - колебание максимум 5-10%. Большая часть в структуре розничной цены - это налоги, поэтому власти в отдельных странах могут достаточно заметно регулировать ценники на заправках за счет налоговой составляющей, что мы уже можем наблюдать на примерах Польши, Венгрии и др. Но есть другая сторона вопроса. Нефтепереработка в ЕС переживает не лучшие времена. Во-первых, еще на волне пандемии многие НПЗ сократили мощности, и до сих пор их не восстановили. Во-вторых, сказывается общий энергокризис в Европе - предприятия точно так же зависимы от электроэнергии и газа, как и остальное европейское производство. Отсюда и перманентный дефицит поставок, как к примеру, недавно было во Франции с дизелем, и попытка продать свой продукт подороже", — говорит Корольчук.

В Shell недавно заявили, что маржа переработки нефти сократилась почти вдвое и продолжает падать. Так, если в апреле-июне она составляла 28 долларов за баррель, то в июле-сентябре — только 15 долларов.

Это не так сильно, как, к примеру, по нефтехимии (там падение вообще катастрофическое — с 86 долларов до 27 долларов за тонну), но все равно очень существенно.

То есть, бизнес-составляющая также может дать наценку к бензину и дизелю.

Но проблемой может стать и доступ к нефти как сырью для переработки. Россия угрожает запретить продажу нефти странам, которые присоединятся к "потолку цен", а это фактически вся Европа.

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на экс-представителя Госдепа Дэвида Голдвина, у Росси есть возможности ответа на ограничение цен, в частности, прекращение экспорта по трубопроводу "Дружба" и Каспийского трубопроводного консорциума, чтобы поднять цены. В Европе рассчитывают заменить российскую нефть увеличением импорта из США, стран Ближнего Востока, Казахстана, В любом случае, заменить российскую нефть Европе будет проще, чем, скажем, газ. Но на этапе перестройки логистических цепочек перебои все же возможны, - говорят эксперты.

Отметим, что в США, где ценники на топливо в последние месяцы вообще побили все рекорды, уже рассматривают варианты запрета поставок нефтепродуктов на экспорт. Об этом сообщило агентство Bloomberg. По его данным, власти дали распоряжение Министерству экономики проанализировать последствия эмбарго на нефтепродукты. Оно последовало после "напряженной встречи" между представителями администрации и нефтекомпаний. Власти опасаются, что высокие цены на бензин могут не лучшим образом сказаться на результатах Демпартии на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре этого года.

По итогу, рынок нефтепродуктов может "штормить" не меньше, а то и больше, чем рынок нефти. Что будет провоцировать скачки цен.

Что будет с ценами на украинских АЗС

Украинский рынок сейчас полностью зависим от европейских поставок топлива. Поэтому, как только цены на нефть и оптовые партии бензина и дизеля пошли вверх, эксперты тут же заговорили о перспективах подорожания топлива в Украине.

"Есть вероятность повышений цен на наших АЗС на 2-3 гривны за литр", - говорит Рябцев. Дмитрий Леушкин также заявил о "плюс 2 гривнах на литре", отметив, что "потолок" подорожания пока оценить сложно,

Причем, как говорит Рябцев, рост цен у нас будет с минимальным временным лагом. "Как толко завезут более дорогие партии, перепишут ценники и на заправках, поскольку большие объемы топлива, которые бы позволили растянуть подорожание, сейчас никто не хранит", - добавил он.

Как сообщает encorr, пока рост оптовых цен на нефтопродукты в Европе на нашем рынке не отразился. По данным "А-95", с 30 сентября по 5 октября средняя стоимость бензина уменьшилась на 50 копеек за литр (до 39,5 гривен), но подорожал дизель - на 25 копеек (до 44,25 гривен)

Encorr Приводит цитату трейдера: "На фоне низкого спроса и "залитого" рынка большинство трейдеров пока не корректировали свои цены, заняв позицию выжидания".

Но, как считает Леушкин, подорожание неизбежно.

"Есть ряд факторов, таких как рост плотности топлива из-за похолодания. Ведь ГСМ покупается в тоннах, а продается в литрах. И вот этих самых литров в тонне станет меньше. Далее, переход на зимний ресурс, а он дороже копеек на 30-50. Я уже не говорю о том, что нефть летит вверх. И как только до АЗС доедет октябрьских ресурс, то, как минимум, на 2 гривны он будет дороже. Случится это через неделю-две", - отметил Леушкин.

Он также прогнозирует проблемы с "зимним" топливом в Украине, в частности, с морозостойким дизелем, который ранее завозился к нам из Беларуси.

"Остальное можно будет отгружать лопатами, так как все запарафинется", - добавил Леушкин.

Впрочем, что касается цен на АЗС, то тут многое будет зависеть еще и от того, согласятся ли продавцы умерить свои аппетиты. "У нас многие сети зарабатывают до 20 гривен на литре топлива, двигаться есть куда", - говорит Рябцев.

"Когда ценник на дизель у нас был 58 гривен, его реальная стоимость не превышала 43-44 гривен. Наценки высокие. Поэтому все будет зависеть от того, смогут ли власти убедить сети снизить свою маржу. Если это удастся сделать, ценники на АЗС могут и вовсе не вырасти, если нет, начнем с разбега на 2 гривны, а как будет дальше - покажет время", — подытожил Корольчук.

Напомним, в сентябре Верховная Рада вернула акциз на топливо в Украине.

Мы разбирались, что значит возврат акцизов на топливо, за который проголосовала Рада.