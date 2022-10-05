Президент США Джо Байден назвал "близоруким" решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и сказал, что разочарован им.

Об этом сообщили в Белом доме, пишет The Guardian.

"Президент разочарован недальновидным решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу, в то время как мировая экономика сталкивается с продолжающимся негативным воздействием вторжения Путина в Украину. В то время, когда поддержание глобальных поставок энергии имеет первостепенное значение, это решение окажет самое негативное влияние на страны с низким и средним уровнем дохода, которые уже страдают от повышенных цен на энергоносители", - говорится в сообщении.

В Белом доме добавили, что Байден пообещал выпустить на рынок в ноябре дополнительные 10 миллионов баррелей из стратегического резерва нефти США.

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