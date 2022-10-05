Мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщает Reuters.

Стоимость нефти марки Brent после этого поднялась выше $93 за баррель впервые с 21 сентября.

Напомним, Саудовская Аравия и Россия настаивают на сокращении добычи на 1-2 млн баррелей в день или более, это может быть поэтапно введено в течение нескольких месяцев.

По словам аналитиков, этот шаг, вероятно, вызовет ответные меры США, включая дополнительный выпуск нефти из стратегического нефтяного резерва страны.

Мы также писали о том, что США крайне обеспокоены планами ОПЕК+ значительно снизить добычу нефти. По данным CNN, в документах, которые Белый дом передал Минфину, перспектива уменьшения производства нефти описывается как "полная катастрофа" и "враждебный акт".

Параллельно с этим главы Минфинов стран G7 согласились ввести потолок цены на российскую нефть. В заявлении G7 говорится о намерении запретить услуги по транспортировке морем нефти РФ, если та будет продаваться выше определенного потолка. При этом сам размер этого "потолка" (то есть, максимальная цена российской нефти) ещё обсуждается.