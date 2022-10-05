На встрече ОПЕК+, которая состоится в среду, 5 октября, Объединенные Арабские Эмираты, скорее всего, поддержат сокращение добычи нефти, предложенное Саудовской Аравией и Россией, несмотря на сопротивление США и других западных держав.

Об этом сообщает Financial Times.

Два источника, знакомые с ходом обсуждения, сообщили журналистам FT, что ОАЭ поддержали предложение.

ОАЭ является одним из самых влиятельных членов организации наряду с Саудовской Аравией.

Напомним, Саудовская Аравия и Россия настаивают на сокращении на 1-2 млн баррелей в день или более, хотя это может быть поэтапно введено в течение нескольких месяцев.

По словам аналитиков, этот шаг, вероятно, вызовет ответные меры США, включая дополнительный выпуск нефти из стратегического нефтяного резерва страны.

Мы также писали о том, что США крайне обеспокоены планами ОПЕК+ значительно снизить добычу нефти. По данным CNN, в документах, которые Белый дом передал Минфину, перспектива уменьшения производства нефти описывается как "полная катастрофа" и "враждебный акт".

Вместе с тем, сообщалось, что в США стратегический запас нефти сократился.