Президент Беларуси Александр Лукашенко, который недавно объявил о всеобщей мобилизации белорусов на уборку урожая, распорядился ввести запрет на повышение цен в стране.

Об этом сообщает БелТА.

"С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты", – заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко поручил провести проверку военнообязанного состава "без всякого гвалта и шума".

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