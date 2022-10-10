Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что участок границы с Беларусью на территории области контролированный.

Об этом говорится в сообщении его телеграм-канала.

Он написал, что получает множество звонков и сообщений об "ожесточенных боях" и посоветовал не сеять панику.

"Если кто-то пойдет - встретим достойно" написал Вячеслав Чаус.

Напомним, что сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что Украина "готовила нападение на Беларусь", поэтому он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в Беларуси.

Также мы писали, что в Беларуси заявили, что Украина взорвала все мосты и заминировала дороги у границы, после того, как Минск объявил о создании с Россией совместной военной группировки.

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